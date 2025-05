Cos' è l' indulgenza plenaria concessa da Papa Leone XIV al termine del discorso il significato del gesto

Roma, 8 maggio 2025 – Nella sua primissima apparizione come Leone XIV, Papa Prevost ha impartito, come da tradizione, la benedizione Urbi et Orbi che implica l'indulgenza plenaria per tutti coloro che la ascoltano.A differenza di quanto molti immaginino, l'indulgenza non assolve dai peccati, bensì va a cancellare tutte le pene temporali legate all'assolvimento di quanto di negativo è stato commesso. 🔗quotidiano.net

La formula cancella i peccati commessi in passato: così il nuovo pontefice toglie la pena ai fedeli 🔗ilgiornale.it

Il neo Papa Leone XIV ha concesso l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli radunati in piazza San Pietro e a quelli collegati con i mezzi di comunicazione. L'ultima indulgenza plenaria era stata concessa nell'Urbi et Orbi il giorno di Pasqua da Papa Francesco, il giorno prima della sua morte. Ma così l'indulgenza plenaria annunciata da Papa Robert Francis Prevost in piazza San Pietro? Per la Chiesa Cattolica è la remissione totale della pena temporale dovuta per i peccati già perdonati, che il fedele può ottenere per sé o per i defunti. 🔗iltempo.it

