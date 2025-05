Continuità con Francesco sui temi ma discontinuità nei simboli | che Papa sarà Leone XIV – L’analisi del suo discorso

“La pace sia con tutti voi! Fratelli e sorelle carissimi, questo e? il primo saluto del Cristo Risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch’io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi!”. Sono state queste le prime parole di Robert Francis Prevost, il successore di PapaFrancesco, che ha scelto il nome di Leone XIV. Agostiniano, 69 anni, nato a Chicago, appassionato di tennis, già prefetto del Dicastero per i vescovi, il nuovo vescovo di Roma ha scelto di richiamarsi al Pontefice della Rerum novarum, l’enciclica che, nel 1891, diede avvio alla dottrina sociale della Chiesa cattolica. Eletto alla quarta votazione, come Benedetto XVI nel 2005, la fumata bianca è arrivata alle 18. 🔗Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Continuità con Francesco sui temi, ma discontinuità nei simboli: che Papa sarà Leone XIV – L’analisi del suo discorso

