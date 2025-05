Consiglio Supremo Difesa Nato garanzia primaria per scongiurare guerra

ROMA (ITALPRESS) – Si è riunito al Palazzo del Quirinale il ConsiglioSupremo di Difesa, presieduto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alla riunione hanno partecipato: il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni; il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani; il Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi; il Ministro della Difesa, Guido Crosetto; il Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti; il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso; il Capo di Stato maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano.Erano anche presenti il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano; il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti; il Consigliere del Presidente della Repubblica per gli Affari del ConsiglioSupremo di Difesa e Segretario del Consiglio, Francesco Saverio Garofani.

"L'Italia raggiungerà il 2 per cento del PIL per le spese della Difesa, impegno sottoscritto, in ambito NATO, già nel 2014 e rinnovato dai successivi Governi". E' quanto si legge nel comunicato finale del Consiglio Supremo di Difesa (CSD) diffuso dal Quirinale al termine della riunione."Il Consiglio ritiene che l'Alleanza atlantica resti la garanzia primaria per scongiurare lo spettro della guerra, in un contesto che ha visto evocare anche lo scenario nucleare.

No a truppe europee in Ucraina, sì al maxi-piano per il riarmo – anche se la parola «non è quella adatta» – e all’adozione dell’articolo 5 della Nato per l’Ucraina, che permette ai Paesi membri di intervenire in caso di attacco diretto contro un altro membro: questi i tre punti principali che la premier italiana Giorgia Meloni ha toccato nel punto stampa durante il Consiglio europeo straordinario. 🔗open.online

Nell’intervista rilasciata all'Adnkrnos la premier lancia un vero e proprio messaggio in codice al Colle: nessun piano B, si va avanti fino al 2027. Il Quirinale risponde convocando il Consiglio Supremo di Difesa A Palazzo Chigi ogni parola è pensata, ogni intervista è strategia. L’ultima, ri 🔗ilgiornaleditalia.it

