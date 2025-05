Consiglio Stato | voto Veneto in autunno

21.32 Il rinnovo degli organismi legislativi del Veneto e del presidente della Regione avverrà nel prossimo autunno, non nella primavera 2026, come sarebbe Stato possibile applicando la 'finestra' prevista dalla legge elettorale regionale. Così il Consiglio di Stato nel parere chiesto dal Veneto per il voto. La data, spiegano i giudici, "deve in ogni caso risultare conforme alla 'durata degli organi elettivi' stabilita dalla legge statale. La norma regionale non può che cedere di fronte alla norma statale".Verso elezioni il 20 novembre. 🔗Servizitelevideo.rai.it

