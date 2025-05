Confermata la confisca di un immobile del clan Polverino ma è occupato dal ' 98

Confermata confisca al clan Polverino , ma c'è un immobile da sgomberare dal 1998 a Marano di Napoli. La Sezione specializzata per l'applicazione di misure di prevenzione della Corte di Appello di Napoli (presidente Donatiello; consigliere Grassi; relatore ed estensore Forte) ha confermato la. 🔗 Napolitoday.it

Ricorso inammissibile quello presentato da un imprenditore di Casapesenna, in provincia di Caserta, contro la confisca di un patrimonio milionario che era stata eseguita lo scorso giugno dalla guardia di finanza di Napoli. E' la decisione della Corte di Cassazione sul ricorso presentato dall'uomo... 🔗 latinatoday.it

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato da un imprenditore di Casapesenna ritenuto dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Napoli vicino al clan dei Casalesi. La decisione conferma la confisca di beni per un valore complessivo di 4 milioni di... 🔗 casertanews.it

AGI - Confisca di immobili e beni mobili di ingente valore, tra cui argenteria, gioielli e un autoveicolo, disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro, nei confronti di Giuseppe Casamonica e del figlio Guerrino, detto Pelè. Si tratta della conclusione di un'importante operazione di polizia giudiziaria e testimonia la straordinaria azione congiunta della Procura capitolina e della Questura di Roma volta a contrastare la criminalità organizzata, ad aggredire i patrimoni illecitamente accumulati per essere restituiti alla collettività in un percorso di ... 🔗agi.it