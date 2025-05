Concorsone e caos al palazzetto la Regione | Comune e Questura erano stati avvisati

Dopo il caos del 6 maggio, con un concorso per impiegati pubblici che ha mandato al collasso il quartiere Sacro Cuore, arrivano le reazioni da parte della politica e dei tecnici che hanno organizzato l'evento."La sosta selvaggia nelle vicinanze del palazzetto dello sport - osserva il. 🔗Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Concorsone e caos al palazzetto, la Regione: "Comune e Questura erano stati avvisati"

