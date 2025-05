Conclave oggi riprendono le votazioni dopo la prima fumata nera

(Adnkronos) – dopo la primafumatanera di ieri, oggi giovedì 8 maggio riprendono le votazioni per eleggere il nuovo Papa, dopo la morte di Francesco, avvenuta il 21 aprile scorso. Conclave: da domani due votazioni il mattino, due il pomeriggio Da domani in Sistina le votazioni dei 133 cardinali elettori per eleggere il nuovo Papa .L'articolo Conclave, oggiriprendono le votazionidopo la primafumatanera proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News

Oggi inizia il Conclave: come funziona il quorum, le votazioni e la fumata nera/bianca - Oggi inizia ufficialmente il Conclave per l'elezione del nuovo pontefice che guiderà la Chiesa cattolica e i suoi fedeli, raccogliendo l'eredità di Papa Francesco. I 133 cardinali elettori, provenienti da 71 Paesi di tutti i continenti, sono arrivati a Roma e sono pronti a votare sotto le volte affrescate della Cappella Sistina, appena restaurate.In mattinata, alle 10, si terrà la Messa "Pro Eligendo Romano Pontifice", al seguito della quale i cardinali si recheranno in processione verso la Cappella Sistina dove il cardinal decano, che quest'anno è Pietro Parolin, presterà giuramento per ...

Conclave: riprendono domani le votazioni per l'elezione del 267° Papa - Le votazioni per scegliere il 267° Papa riprenderanno domani. In mattinata, i cardinali elettori si ritroveranno prima delle 8 nel Palazzo Apostolico, per celebrare Messa e Lodi nella Cappella Paolina. A seguire si ritireranno alle 9.15 in Sistina per recitare l'Ora media e procedere poi alle prime due votazioni.Poi il ritorno a Santa Marta con il pranzo in programma intorno alle 12.30. Alle 15.45 la nuova partenza verso il Palazzo apostolico, quindi alle 16.

Al via il Conclave, oggi la prima fumata per l'elezione del nuovo Papa: Parolin parte favorito - Durante l'ultima congregazione i cardinali hanno affrontato i temi degli abusi e dei conti vaticani, ma soprattutto preso atto dell'eredità di Francesco contro le guerre

