Conclave oggi riprendono le votazioni dopo la prima fumata nera

(Adnkronos) – dopo la primafumatanera di ieri, oggiriprendono le votazioni per eleggere il nuovo Papa. Nella Sistina giovedì 8 maggio le votazioni dei 133 cardinali elettori saranno quattro: due la mattina e altrettante il pomeriggio. Le finestre orientative per le fumate saranno dopo le 12 e la sera dopo le 19, a meno che non ci sia prima l’elezione del Papa. Nei giorni successivi, salvo elezione del nuovo Papa, ci saranno due fumate al giorno: una a metà mattina (verso le 12) e una nel tardo pomeriggio (indicativamente verso le 17.30). Se si raggiunge la maggioranza dei due terzi, la fumata sarà bianca e il mondo saprà che il 267esimo Papa è stato eletto. All’interno della Sistina, una stufa brucia le schede dopo ogni scrutinio. Dal 2005, per evitare confusioni, il fumo nero (niente elezione) è prodotto mescolando le schede bruciate a cartucce chimiche a base di perclorato di potassio, antracene e zolfo. 🔗Ildenaro.it

Oggi inizia il Conclave: come funziona il quorum, le votazioni e la fumata nera/bianca - Oggi inizia ufficialmente il Conclave per l’elezione del nuovo pontefice che guiderà la Chiesa cattolica e i suoi fedeli, raccogliendo l’eredità di Papa Francesco. I 133 cardinali elettori, provenienti da 71 Paesi di tutti i continenti, sono arrivati a Roma e sono pronti a votare sotto le volte affrescate della Cappella Sistina, appena restaurate.In mattinata, alle 10, si terrà la Messa “Pro Eligendo Romano Pontifice”, al seguito della quale i cardinali si recheranno in processione verso la Cappella Sistina dove il cardinal decano, che quest’anno è Pietro Parolin, presterà giuramento per ... 🔗metropolitanmagazine.it © metropolitanmagazine.it - Oggi inizia il Conclave: come funziona il quorum, le votazioni e la fumata nera/bianca

