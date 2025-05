Conclave la prima fumata é nera Domani 4 votazioni

Quotidianamente sono previste due fumate: una a fine mattinata e l’altra in serata, a meno che il nuovo Papa non venga eletto primaROMA – La primafumata ha confermato le aspettative più cupe: un denso fumo nero si è alzato dalla Cappella Sistina, segnale inequivocabile che il primo scrutinio non ha portato all’elezione del 267° Papa.Che cosa é il Conclave e come funzionaLa fumatanera si è alzata soltanto alle 21, ben oltre le attese iniziali. Rispetto al Conclave del 2013, iniziato nello stesso orario, c’è stato un ritardo di 80 minuti. Inoltre, la fumata è giunta più di tre ore dopo l’“Extra Omnes”, pronunciato alle 17:45, momento in cui le porte della Sistina si sono chiuse ai non elettori. Secondo fonti vaticane, questo ritardo è stato causato da una meditazione più lunga del previsto, condotta dal cardinale Raniero Cantalamessa, che ha durato circa 45 minuti. 🔗Lopinionista.it © Lopinionista.it - Conclave, la prima fumata é nera. Domani 4 votazioni

