Conclave fumata bianca | Papa eletto al quarto scrutinio come Ratzinger

fumatabianca al Conclave dei cardinali riuniti nella Cappella Sistina in Vaticano dal pomeriggio di ieri, mercoledì 7 maggio: alla quarta votazione è stato eletto il nuovo Papa.Si attende ora l’uscita sulla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro del cardinale protodiacono Dominique Mamberti, che con la formula “Annuntio vobis gaudium magnum, habemus Papam.” proclamerà al mondo il nome del Pontefice. Quindi, come è tradizione, anche il nuovo Papa si affaccerà per salutare i fedeli. L’ultimo passaggio dopo l’elezione e prima della sua prima apparizione dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro, passa attraverso l’accettazione e la scelta del nome da assumere da Papa.https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202505fumata-bianca-eletto-il-nuovo-Papa-alla-quarta-votazione20250508video18283290. 🔗Ilfogliettone.it

