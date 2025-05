Conclave divisioni e ritardi poi la fumata nera | Parolin favorito con 50 voti ma salgono le quotazioni di Erdo Tagle Pizzaballa

La fumata è nera come la pece. Alle nove in punto, quando il cielo è già buio. Sono troppe le incognite che questo Conclave si sta trascinando e probabilmente erano eccessive. 🔗Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Conclave, divisioni e ritardi poi la fumata nera: Parolin favorito (con 50 voti), ma salgono le quotazioni di Erdo, Tagle, Pizzaballa

Al via il Conclave, oggi la prima fumata per l'elezione del nuovo Papa: Parolin parte favorito - Durante l'ultima congregazione i cardinali hanno affrontato i temi degli abusi e dei conti vaticani, ma soprattutto preso atto dell'eredità di Francesco contro le guerre 🔗tgcom24.mediaset.it © tgcom24.mediaset.it - Al via il Conclave, oggi la prima fumata per l'elezione del nuovo Papa: Parolin parte favorito

Non solo bianca e nera, la fumata poteva essere anche gialla: perché nel Conclave 2025 non ci sarà - La fumata bianca o nera dalla Cappella Sistina per annunciare un accordo o meno tra i cardinali sul nome del nuovo Papa, un tempo era preceduta da una fumata gialla ma da tempo non è più così. La storia delle due stufe in Conclave.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Conclave: oltre 30mila fedeli in piazza San Pietro in attesa fumata - Roma, 7 mag. (LaPresse) – Oltre 30mila sono presenti in piazza San Pietro in attesa della fumata che dovrebbe arrivare a breve dopo la prima votazione dei cardinali riuniti nel Conclave per eleggere il nuovo papa. L’intera area del Vaticano è sorvolata da un elicottero della polizia e le operazioni di gestione dell’ordine pubblico e la sicurezza sono gestite dall’Ufficio di Gabinetto della Questura di Roma, dalla Sala Grandi Eventi dei via di San Vitale. 🔗lapresse.it © lapresse.it - Conclave: oltre 30mila fedeli in piazza San Pietro in attesa fumata

Fumata, perché è arrivata in ritardo? Ecco le 5 ipotesi, dai tempi delle procedure ai problemi tecnici - La fumata è nera come la pece. Alle nove in punto, quando il cielo è già buio. Sono troppe le incognite che questo conclave si sta trascinando e probabilmente erano ... 🔗ilmessaggero.it

Nera la prima fumata del Conclave con un’ora di ritardo - Ore 21.01, il verdetto della votazione arriva 60 minuti dopo rispetto a 12 anni fa. Candidati ancora lontani dal quorum, trattative nella notte a Santa Marta ... 🔗repubblica.it

Perché la prima fumata (nera) del Conclave è arrivata così in ritardo: la spiegazione del Vaticano - Fumata nera alle 21: il primo scrutinio del Conclave non ha prodotto un nuovo Papa. Il ritardo, spiegano fonti vaticane, è dovuto alla lunga meditazione del cardinale Cantalamessa e alla presenza di ... 🔗fanpage.it