Conclave 2025 tra i più brevi degli ultimi 150 anni

Roma, 8 maggio 2025 – L’elezione di Papa Leone XIV è stato una delle più brevidegliultimi 150 anni. La fumata bianca per il nuovo Pontefice è arrivata infatti dopo 4 scrutini. Ma sono anche altre le elezioni “premiate” par la loro rapidità.XX secoloNel XX secolo, il Conclave ha visto una vasta gamma di durate e dinamiche. Pio XI, eletto nel 1922, è stato il papa che ha richiesto il maggior numero di votazioni, ben 14, per essere eletto. Al contrario, Pio XII, eletto nel 1939, ha ottenuto la fumata bianca dopo sole 3 votazioni. Giovanni XXIII, eletto nel 1958, è stato una sorpresa per molti, considerato un “papabile” minore, ma il suo spirito di apertura e riforma ha cambiato profondamente la Chiesa cattolica. Paolo VI, eletto nel 1963, ha guidato la Chiesa durante la conclusione del Concilio Vaticano II. 🔗Cdn.ilfaroonline.it

