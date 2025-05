Compagnoni | Inter-PSG? Sfida equilibrata decisivi gli episodi

Maurizio Compagnoni è Intervenuto a Radio Sportiva analizzando quella che sarà la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Inter. Per il telecronista è difficile indicare una favorita, poiché sono due squadre diverse, ma che si equivalgono sulla carta. FINALE – Maurizio Compagnoni, Intervenuto a Radio Sportiva, analizza quella che sarà la finale di Monaco tra Inter e PSG: «Leggo addetti ai lavori che si sbizzarriscono in pronostici, patteggiando per una o per l’altra. A me sembra una partita molto equilibrata, tra due squadre diverse ma che si equivalgono. Più giovane e sbarazzino il PSG, più solida e esperta l’Inter. Essendo una finale sarà decisa da episodi. Stiamo parlando di una partita secca, servirà coraggio e anche fortuna. Tanti giocatori dell’Inter arrivano all’apice, sanno che per molti di loro è l’ultima occasione per ragioni anagrafiche. 🔗Inter-news.it © Inter-news.it - Compagnoni: «Inter-PSG? Sfida equilibrata, decisivi gli episodi»

