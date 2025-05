Comicon 2025 | intervista a JiokE Il volta pagina è il vero jump scare

Cosa si nasconde davvero nell’animo umano? E quanto spesso i nostri preconcetti possono fuorviarci dallo scoprire la verità? Interrogativi che abbiamo affrontato, nella cornice di Napoli Comicon2025, con Giovanni dell’Oro, alias JiokE, che alla kermesse partenopea ha presentato in anteprime il suo nuovo lavoro, Abisso.Pubblicato da Edizioni BD, Abisso riconferma l’attenzione con cui JiokE indaga nell’animo umano, scavando nelle ombre per trovare radici emotivi forti e disturbanti.L’orrore nel quotidianoPazzia, di JiokE – © Edizioni BDAbisso prosegue questa sua vena indagatrice, arrivando anche a sondare quegli ambienti ritenuti protetti lasciando emergere momenti di terrore palpabile e inquietantemente realistici. Forse perché sin dall’inizio JiokE ha cercato un punto di contatto con le sensazioni più autentiche della nostra quotidianità:“Ho iniziato a narrare questo tipo di storie nel 2014, quando c’è stato un forte boom dei webcomic, legati soprattutto a situazioni “relatable”. 🔗Screenworld.it © Screenworld.it - Comicon 2025: intervista a JiokE “Il volta pagina è il vero jump scare”

