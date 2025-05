Come si vive la Festa della mamma quando hai perso la tua?

La Festa della Mamma, celebrata in Italia la seconda domenica di maggio, evoca emozioni contrastanti, specialmente per chi ha subito la perdita della propria madre. Questo giorno può risultare sia magico che devastante, e l’autrice Darnise C. Martin esplora in modo profondo e sensibile come affrontare il lutto e il significato di questa festa per chi si trova a vivere un dolore così intenso.

La Festa della mamma, che in Italia si celebra la seconda domenica di maggio, è un momento che può rivelarsi magico e devastante allo stesso tempo, per quelle mamme che hanno perso le loro. Come si reagisce a un lutto così profondo e grave? Come si vive la Festa della mamma quando, da madre, tu non ha più la tua? L'autrice Darnise C. Martin ne ha scritto su Motherly, in un pezzo profondamente intimo e sincero che ha messo in luce tutta la sofferenza e il dolore che stanno dietro alla scomparsa di una guida così importante. "Il periodo della Festa della mamma mi accoglie sempre con un senso di angoscia e frammenti di lutto irrisolto – scrive – Alcuni anni vanno meglio di altri. Mia madre è morta nell'inverno del 1988. Avevo 20 anni e frequentavo l'università. Ero appena rientrata a scuola dopo le vacanze di Natale.

Festa della Mamma, chi sono le madri “equilibriste” in Italia e in quali regione si vive meglio: “Servono politiche strutturali” - Demografia, lavoro, rappresentanza, salute, servizi, soddisfazione soggettiva e violenza. Sono questi i parametri presi in esame da Save the Children per stilare il rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia.Il dossier è stato diffuso in concomitanza con la Festa della Mamma che viene celebrata oggi, domenica 11 maggio 2025. E dunque chi sono le mamme equilibriste ed in quali regioni è più facile vivere?Festa della Mamma, chi sono le madri “equilibriste” in Italia e in quali regione si vive meglio: “Servono politiche strutturali” (STC FOTO) – Notizie. 🔗Leggi su notizie.com

