Come cambia la programmazione TV dell' 8 maggio dopo l' elezione di Papa Leone XIV

La fumata bianca e l'elezione del cardinale Prevost Come nuovo Papa hanno rivoluzionato i palinsesti televisivi per la sera di giovedì 8 maggio 2025: ecco cosa andrà in onda sui principali canali. La fumata bianca del Conclave ha sconvolto i palinsesti TV di giovedì 8 maggio. L'elezione di PapaLeone XIV, il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, ha di fatto spazzato via le prime serate già previsre delle reti principali. Ecco Comecambia la programmazione di Rai, Mediaset, La7. Su Rai 1 c'è Bruno Vespa al posto di De Martino e Che Dio ci aiuti Alla notizia della fumata bianca, il TG1 ha subito aperto il collegamento su piazza San Pietro con un'edizione straordinaria. La copertura dell'evento è andata avanti fino al telegiornale delle 20:00. In prima serata su Rai 1 sarà . 🔗Movieplayer.it © Movieplayer.it - Come cambia la programmazione TV dell'8 maggio dopo l'elezione di Papa Leone XIV

