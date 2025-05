Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con il forfait di Muchova | strada comunque irta di teste di serie

JasminePaolini ha fatto il proprio esordio agli Internazionali d’Italia con una convincente vittoria contro la neozelandese Lulu Sun, imponendosi in due set sulla terra rossa del Foro Italico di Roma e qualificandosi così al terzo turno, dove se la dovrà vedere con la tunisina Ons Jabeur (numero 27 del ranking, che non ha ancora giocato nella Capitale visto che la ceca Petra Kvitova si è ritirata).Si preannuncia una bella sfida tra due finaliste Slam e la numero 5 del mondo ha tutte le carte in regola per meritarsi l’approdo agli ottavi di finale. Intanto il potenziale cammino della toscana ha subito uno scossone dopo che la ceca Karolina Muchova ha deciso di ritirarsi dal torneo a causa di un infortunio al polso: la numero 13 del mondo sarebbe potuta essere un’avversaria della nostra portacolori negli ottavi di finale. 🔗Oasport.it © Oasport.it - Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con il forfait di Muchova: strada comunque irta di teste di serie

