Columbia proteste pro-Gaza | arresti

2.25 arresti alla Columbia University dove gli studenti hanno tentato di fare irruzione nella biblioteca universitaria, dopo giorni di proteste contro Israele e a favore dei palestinesi. L'intervento della polizia,riporta Nbc, è stato fatto su richiesta della stessa Columbia. Le manifestazioni riguardano numerose aree dell'università di New York. La presidente ad interim Claire Shipman ha detto che l'aver chiamato la polizia "non era ciò che volevamo, ma è stato necessario per garantire la sicurezza della nostra comunità". 🔗Servizitelevideo.rai.it

Istanbul, oltre 250 arresti durante le proteste per il primo maggio a piazza Taksim - Ancora un 1 maggio segnato da violenze e arresti a Istanbul: secondo l’Associazione dei Giuristi Contemporanei (Chd), citata dall’emittente Halk Tv, almeno 250 persone sono state fermate dalla polizia mentre cercavano di raggiungere la centrale Piazza Taksim, simbolo storico della Festa dei Lavoratori ma da anni interdetta alle manifestazioni. Le forze dell’ordine sono intervenute con particolare severità contro alcuni gruppi, soprattutto giovani, che volevano celebrare la giornata in quella zona. 🔗ilfattoquotidiano.it © ilfattoquotidiano.it - Istanbul, oltre 250 arresti durante le proteste per il primo maggio a piazza Taksim

Dilagano le proteste contro Erdo?an per l’arresto del sindaco di Istanbul. Ira del presidente turco che ordina un’ondata di arresti - Ormai da sette giorni proseguono senza sosta le proteste in Turchia contro l’arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, con i manifestanti che accusano il presidente Recep Tayyip Erdo?an di aver piegato la giustizia per mettere fuori gioco il suo principale oppositore politico. Parallelamente, continua anche la repressione del regime che, dopo aver già fermato nei giorni scorsi oltre 1.100 manifestanti, ne ha arrestati altri 43 in piena notte. 🔗lanotiziagiornale.it © lanotiziagiornale.it - Dilagano le proteste contro Erdo?an per l’arresto del sindaco di Istanbul. Ira del presidente turco che ordina un’ondata di arresti

Scure di Trump sulle proteste pro Palestina, arrestato il leader di quelle alla Columbia - Roma, 10 marzo 2025 – Nelle università americane è caccia agli studenti che protestano contro i bombardamenti su Gaza. Dopo il taglio da 400 milioni di dollari ai fondi federali destinati alla Columbia University, l’amministrazione Trump cerca ora i principali responsabili delle proteste che hanno paralizzato l’ateneo lo scorso aprile. Nel mirino è finito, tra gli altri, Mahmoud Khalil, attivista palestinese tra i leader delle manifestazioni. 🔗quotidiano.net © quotidiano.net - Scure di Trump sulle proteste pro Palestina, arrestato il leader di quelle alla Columbia

La polizia fa irruzione alla Columbia University, decine di manifestanti pro Gaza arresti - AGI - Sarebbero decine i manifestanti pro Gaza ... arresti, notizia che si era diffusa, mentre ha riferito di aver adottato dispositivi per cogliere alla sprovvista le persone e sorprenderle. Le ... 🔗msn.com

Proteste pro-Gaza, sì di un giudice Usa a deportazione di Khalil - l'ex studente arrestato in marzo per aver partecipato all'organizzazione delle manifestazioni pro-Gaza nel campus di Columbia. Khalil aveva la carta verde all'atto dell'arresto ma il documento che ... 🔗ansa.it

Usa, arrestato un altro studente della Columbia per le manifestazioni pro-Gaza: rischia la deportazione - Roma, 25 apr. (Adnkronos) - - “La richiesta formale proveniente dal direttore generale archivi Antonio Tarasco, inviata a tutti gli archivi di Stato del Paese, di rinviare o annullare ogni ... 🔗ilfattoquotidiano.it