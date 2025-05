Chi ha vinto Pechino Express 2025? I vincitori sono…

I vincitori di PechinoExpress2025 sono..L'articolo Chi ha vintoPechinoExpress2025? I vincitori sono.. proviene da Novella 2000. 🔗Novella2000.it © Novella2000.it - Chi ha vinto Pechino Express 2025? I vincitori sono….

Cosa riportano altre fonti

Un’eliminazione eccellente ha caratterizzato la settima tappa di ‘Pechino Express 2025 - Fino al tetto del mondo’, l’ultima in Thailandia. Dopo i 228 chilometri zaino in spalla, le coppie di concorrenti sono arrivate nel terzo e ultimo Stato di questa edizione del reality game di viaggio condotto da Costantino della Gherardesca con l’inviato Fru: il Nepal. La tappa Chi ha vinto e classifica Gli eliminati La tappaLe sei coppie rimaste - i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, le Atlantiche Ivana Mrazova e Giaele De Donà, gli Estetici Nicolò Maltese e Giulio Berruti, i Complici ... 🔗quotidiano.net

Quattro coppie di semifinalisti e un’eliminazione eccellente e inaspettata: questa è la sintesi dell’ottava tappa di ‘Pechino Express 2025 - Fino al tetto del mondo’. Il reality game condotto da Costantino della Gherardesca con l’inviato Fru e in onda ogni giovedì in Prima serata su Sky e in streaming su Now sta volgendo al termine e i primi verdetti arrivano proprio dal Nepal, dove i concorrenti sono arrivati dopo aver attraversato Filippine e Thailandia. 🔗quotidiano.net

La tappa di ‘Pechino Express 2025 – Fino al tetto del mondo’ più lunga sino a questo punto dell’adventure game di viaggi di Sky. Anzi, forse la quarta è la tappa più lunga di questa edizione: 450 chilometri con ingresso in Thailandia. Le coppie di concorrenti La tappa Eliminati e la classifica Le coppie di concorrenti Ad aver cominciato la quarta tappa di ‘Pechino Express 2025 - Fino al tetto del mondo’ sono state sette coppie: i Medagliati, ovvero Jury Chechi e Antonio Rossi, le Atlantiche, ovvero Ivana Mrazova e Giaele De Donà, i Magici, ovvero Jey e Checco Lillo, i ... 🔗quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Pechino Express, anticipazioni della finalissima: Complici, Estetici e Medagliati si sfidano per la vittoria finale; Pechino Express 2025, stasera la finale in Nepal: le coppie rimaste e l'ultima tappa. Chi vincerà?; Pechino Express 2025: chi vincerà la finale?; Pechino Express 2025, tutti gli eliminati fino ad ora. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Pechino Express 2025, stasera la finale in Nepal: le coppie rimaste e l'ultima tappa. Chi vincerà? - Conto alla rovescia per l'attesissima finale di Pechino Express - "Fino al tetto del mondo", il programma condotto da Costantino della Gherardesca e Fru. Dopo oltre 6 mila ... 🔗ilmessaggero.it

Pechino Express 2025: La finale e la coppia vincitrice dopo un viaggio avvincente - La finale di Pechino Express 2025 si è svolta l'8 maggio a Katmandu, Nepal, con Gigi Campanile e Dolcenera, i Complici, che hanno trionfato dopo un'emozionante competizione. 🔗ecodelcinema.com

Pechino Express, la finale: ecco la coppia che vincerà - Stasera va in onda su Sky Uno e in streaming su NOW la finale di Pechino Express. Solo una delle tre coppie finaliste – Medagliati, Complici ed Estetici – salirà sul podio: chi conquisterà il titolo? 🔗informazione.it