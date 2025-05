Chi era Leone XIII il Pontefice che ha ispirato il nome di Papa Prevost?

Quando un Papa sceglie il suo nome c'è sempre un motivo profondo. Come abbiamo spiegato qui, la scelta che porta al nome può essere dettata da un omaggio a una figura importante della Chiesa (come ha fatto Bergoglio chiamandosi Francesco) o come segno di continuità con un precedente pontificato. Questo potrebbe essere il caso del neo PapaLeone XIV, Robert Francis Prevost, che continua nel solco di LeoneXIII, un Pontefice a suo modo storico. Ma chi era?Il 20 febbraio 1878, Vincenzo Gioacchino Pecci, nato a Carpineto Romano nel 1810, fu eletto Papa con il nome di LeoneXIII. Il suo pontificato, durato fino al 1903, segnò una svolta significativa nella storia della Chiesa cattolica, affrontando le sfide della modernità e ponendo le basi della dottrina sociale della Chiesa.PapaLeoneXIII ritratto (fonte: L'Unità)LeoneXIII è noto per aver cercato un equilibrio tra la tradizione ecclesiastica e le esigenze del mondo moderno.

Durante il suo lungo pontificato, conclusosi all' età di 93 anni, si distinse per l’impegno nella dottrina sociale della Chiesa, soprattutto con l’enciclica in cui affrontò i temi della giustizia sociale e dei diritti dei lavoratori 🔗ilgiornale.it

Leone XIII fu un "progressista moderato": un profilo molto simile a quello di Leone XIV, suo successore 122 anni dopo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Robert Francis Prevost ha deciso di farsi chiamare Leone XIV. L’ultimo Santo Padre a sceglierlo era stato Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, 256esimo vicario di Cristo che rimase in carica per più di 25 anni, dando vita a quello che è passato alla storia come il terzo pontificato più lungo dopo quelli di Pio IX (31 anni, sette mesi e 23 giorni) e Giovanni Paolo II (26 anni, cinque mesi e 17 giorni). 🔗lettera43.it

