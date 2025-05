Chi è Robert Francis Prevost Papa Leone XIV | svolta storica in Vaticano

Papa Robert Francis Prevost , nato a Chicago il 14 settembre 1955, è il nuovo pontefice della Chiesa cattolica. Eletto l’8 maggio 2025, è il primo nordamericano a ricoprire questo ruolo e ha scelto il nome di Leone XIV, richiamando idealmente la figura di Leone XIII, il “ Papa dei lavoratori”. Ex prefetto del Dicastero per i vescovi, esponente dell’Ordine di Sant’Agostino, è stato una figura chiave del pontificato di Papa Francesco. Dalla basilica di San Pietro ha lanciato un appello alla pace e all’unità, dichiarando: “Arrivi una pace disarmata e disarmante”.Un Papa dagli Stati Uniti: prima volta nella storia Robert Francis Prevost rappresenta una svolta storica : mai prima d’ora un Papa nordamericano aveva raggiunto il soglio pontificio. La sua elezione riflette un cambio di prospettiva all’interno della Chiesa, che guarda sempre più oltre l’Europa. 🔗 Anticipazionitv.it

Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV e la passione per il tennis - (Adnkronos) – Robert Francis Prevost, papa Leone XIV, è un grande appassionato di tennis. Il nuovo pontefice eletto oggi, giovedì 8 maggio, lo aveva raccontato in un'intervista rilasciata nel settembre 2023 al sito dell'Ordine di Sant'Agostino (augustinianorder.org). "Mi considero un discreto giocatore dilettante di tennis" le sue parole nel corso del colloquio. "Da quando ho lasciato […]