Chi è Reggie Walsh il 16enne del Chelsea schierato titolare nella semifinale di Conference League

A soli 16 anni ReggieWalsh ha fatto il suo debutto da titolare con la prima squadra del Chelseanellasemifinale di ritorno di ConferenceLeague: è il terzo più giovane nella storia del club a partire dall’inizio in una competizione ufficiale. 🔗Fanpage.it

Chelsea-Djurgarden LIVE, le formazioni ufficiali: un 16enne in attacco per i Blues - Nel calcio esistono i miracoli? Chi lo sa, ma se esistono allora gli svedesi del Djurgarden sono chiamati a compierne uno a Stamford Bridge,... 🔗calciomercato.com

