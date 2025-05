Chi è Francis Prevost | il nuovo papa venuto da Oltreoceano uomo di curia dal cuore missionario

Il cardinale statunitense Robert FrancisPrevost, nato il 14 settembre 1955 a Chicago, è già stato una figura di spicco nella Chiesa cattolica contemporanea prima di prima di diventare papa con il nome di Leone XIV: la sua carriera ecclesiastica è infatti ricca di incarichi rilevanti e di numerosi riconoscimenti. Un uomo di curia con il cuoremissionario. O forse un missionario prestato alla curia.Chi è il successore di papa BergoglioNel gennaio 2023 papa Francesco lo ha chiamato a Roma nominandolo prefetto del Dicastero per i vescovi, un incarico strategico poiché responsabile della nomina dei vescovi in tutto il mondo. Poi, il 30 settembre 2023 Bergoglio lo ha nominato cardinale. Nei primi mesi da prefetto, l'allora arcivescovo Prevost ha preferito tenere un profilo basso dal punto di vista mediatico, ma è stato molto apprezzato per la sua capacità di ascolto e per la conoscenza delle questioni di cui si è occupato.

