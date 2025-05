Chelsea in finale di Conference League! Tutto facile 1-0 al Djurgarden In finale Fiorentina o Betis

E` il Chelsea la prima finalista di ConferenceLeague 202425: la squadra di Enzo Maresca, favoritissima per la vittoria finale fin dall`inizio. 🔗Calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Chelsea sembra davvero troppo superiore alle avversarie in questa edizione della Champions League e se Fiorentina e Betis al Franchi daranno vita a uno scontro diretto dall’esito incerto per giocare la finale a Wroclaw, i Blues sono già diretti in terra polacca grazie al 4-1 sul campo del Djurgarden in una partita che gli […]InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Djurgarden-Chelsea, andata delle semifinali di Conference League Il Chelsea batte 4-1 il Djurgarden in Svezia e ipoteca la finale di Conference... 🔗calciomercato.com

La Fiorentina affronterà il Panathinaikos negli ottavi di finale della Conference League, la terza competizione europea per importanza. L’ultima squadra italiana in corsa in questa manifestazione, ammessa di diritto a questo turno dopo aver concluso la fase a gironi nelle prime otto posizioni, se la dovrà vedere contro la formazione greca: avversario rognoso per i viola, che hanno però tutte le carte in regola per proseguire la propria avventura continentale. 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chelsea in finale di Conference League, Maresca sorride: Djurgarden ko; Maresca, missione compiuta: il suo Chelsea è il primo finalista; Chelsea-Djurgården 1-0: risultato finale e highlights; Al Franchi la Fiorentina tenterà la remuntada, per il Chelsea la finale è oramai cosa fatta. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chelsea in finale di Conference League, Maresca sorride: Djurgarden ko - I Blues del tecnico italiano battono 1-0 gli svedesi grazie a un gol di Dewsbury-Hall a volano all'ultimo atto del 28 maggio ... 🔗corrieredellosport.it

Maresca, missione compiuta: il suo Chelsea è il primo finalista - Missione compiuta: il Chelsea è in finale di Conference League, quella coppa nella quale è strafavorito e che si giocherà il 28 maggio a Breslavia, in Polonia. Il ritorno a Stamford Bridge con gli sve ... 🔗gazzetta.it

CONFERENCE LEAGUE - Chelsea-Djurgarden 1-0: i blues staccano il pass per la finale - Il Chelsea batte per 1-0 il Djurgarden e si guadagna la finale di Conference League. Dopo il 4-1 dell'andata, verdetto mai in discussione, con gli svedesi che nel primo tempo hanno provato a fare di p ... 🔗napolimagazine.com