Che squadra di calcio tifa il nuovo Papa? La rivelazione dell' amico stretto | Grande tifoso…

Nel Convento degli Agostiniani di Santo Spirito a Firenze c'è euforia per l'elezione a Papa del cardinale Robert Francis Prevost. E a farsi portavoce di questo entusiasmo è padre Giuseppe Pagano, intervistato dall'Ansa: “Ho studiato con lui nel 1983 a Roma, era poco più Grande di me, poi, più avanti, ho lavorato a suo fianco cinque anni nella casa generalizia di Roma. E' il primo di noi agostiniani eletto Papa. Lavorerà molto sulla Pace, viene da un cammino sincero di fede, di preghiera che non ha mai abbandonato, ci crede. Si muoverà molto sui conflitti, cercherà nuovi equilibri. L'ho sentito prima del Conclave, prenderà bene l'eredità di Francesco poi lancerà la Chiesa in avanti". "Nella Chiesa agirà affinché si affermi unità, comunione interna. Leone XIV – ha detto il padre agostiniano fiorentino - è un americano latino, più che un nord americano. 🔗Iltempo.it © Iltempo.it - Che squadra di calcio tifa il nuovo Papa? La rivelazione dell'amico stretto: “Grande tifoso…”

Le notizie più recenti da fonti esterne

di RedazioneL’ex allenatore di Milan e Roma, Fabio Capello, ha parlato così della possibilità dell’Inter di Inzaghi di vincere il Triplete quest’annoOspite a sorpresa dell’evento “Il Foglio a San Siro“, l’ex allenatore di Milan, Roma e Juve, Fabio Capello, ha commentato la vittoria ottenuta dall’Inter contro il Bayern Monaco e si è soffermato sulle possibilità per la squadra di Simone Inzaghi di vincere il Triplete. 🔗internews24.com

di Redazione JuventusNews24Juventus, la squadra sente la pressione di giocare in casa? Thiago Motta rivela questo aneddoto in conferenza stampa alla vigilia dell’AtalantaThiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domani sera allo Stadium tra Juventus e Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni sulla pressione di giocare davanti al proprio pubblico.I GIOCATORI SENTONO IL PESO DI GIOCARE IN CASA – «Ci ho parlato, per vedere quanto ci tengono a fare le cose bene. 🔗juventusnews24.com

di RedazioneCalciomercato Inter: Inzaghi vuole rifondare la squadra su questo nuovo acquisto. Sarà subito titolare! Prosegue il pressing nerazzurroCome scrive stamani Tuttosport l’obiettivo di Simone Inzaghi per l’anno che verrà è fare di Nico Paz il simbolo della rifondazione del calciomercato Inter, magari ritagliandogli un ruolo alla Luis Alberto come mezzala sinistra di qualità (anche se, banalmente, in rosa non ha un attaccante dalle caratteristiche del ragazzo). 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Che squadra tifa Papa Leone XIV? In Perù fanno a gara, ci sono tre teorie su Robert Prevost; Per quale squadra tifa Papa Leone XIV; Papa Leone XIV appassionato di calcio: svelato per quale squadra tifa; Nuovo Papa, un romanista tra i favoriti: chi è e cosa ha detto sullo scudetto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Papa Leone XIV e il calcio: per chi tifa Robert Prevost - Papa Leone XIV, ecco per quale squadra fa il tifo e che cosa sapere sul suo amore per il calcio: tutti i dettagli a riguardo ... 🔗calciomercato.it

Capello ‘tifa’ Inter: «Nuovo Triplete? Me lo auguro per il calcio italiano, la squadra sa dove vuole andare. E su Inzaghi vi dico questo» - L’Inter di Inzaghi espugna l’Allianz Arena del Bayern Monaco non a caso. La costruzione di questa vittoria avviene grazie alla strategia e alla gestione maniacale della rosa da parte del ... 🔗informazione.it

Cucci: "Scrivo di calcio da più di 50 anni, conoscono tutti la mia squadra del cuore" - Il giornalista Italo Cucci, attraverso l'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Crc, ha parlato della sua esperienza nel mondo del calcio italiano. 🔗msn.com