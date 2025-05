Champions League il Paris Saint-Germain va in finale | i festeggiamenti dei tifosi

Il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, trionfando 2-1 sull'Arsenal. I tifosi si sono riversati sugli Champs-Elysees per festeggiare questo storico traguardo. La squadra di Luis Enrique affronterà ora l'Inter a Monaco, reduce dall'eliminazione del Barcellona, in un attesissimo scontro per il prestigioso trofeo europeo.

Centinaia di tifosi del Paris Saint-Germain si sono riuniti sugli Champs-Elysees, a Parigi, per festeggiare la conquista della finale di Champions League. La squadra di Luis Enrique ha battuto l'Arsenal per 2-1. La finale sarà a Monaco contro l'Inter, che ha eliminato il Barcellona. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Champions League, il Paris Saint-Germain va in finale: i festeggiamenti dei tifosi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Champions League, parlamentari tifosi dell’Inter a caccia dei biglietti per la finale: La Russa avrà il posto d’onore

Riporta fanpage.it: Per la finale di Champions League a Monaco tra Inter e Paris Saint Germain è partita la corsa ai biglietti per i membri dell'Inter Club Parlamento ...

Champions League Inter-Paris Saint Germain, l’ipotesi di un maxi schermo nello stadio di San Siro

Secondo fanpage.it: Il sindaco di Milano Beppe Sala: "Stiamo pensando a un maxischermo a San Siro per la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain" ...

Finale Champions League: i precedenti di Paris Saint-Germain e Inter

Da it.uefa.com: Ripercorriamo tutte le finali di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League giocate da Paris Saint-Germain e Inter.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Champions ottavi finale

Capello: “Occhio al Porto, ma ora la Juve ha le idee chiare”. Dopo oltre due mesi torna la Champions, stasera i primi due ottavi di finale.