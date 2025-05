Champions League auto a fuoco durante i festeggiamenti dei tifosi del Paris Saint-Germain

Durante i festeggiamenti per il raggiungimento della finale di Champions League, i tifosi del Paris Saint-Germain hanno vissuto momenti di euforia, ma anche di caos. A Parigi, vicino agli Champs-Elysées, alcuni veicoli sono stati dati alle fiamme, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e ripristinare la calma nella festante folla.

I vigili del fuoco hanno lavorato duramente per spegnere i veicoli dati alle fiamme durante i festeggiamenti dei tifosi del Paris Saint-Germain vicino agli Champs-Elysées, a Parigi. Centinaia di persone stavano festeggiando il raggiungimento della finale di Champions League da parte della loro squadra. Almeno tre veicoli hanno preso fuoco e dieci persone sono state arrestate.

