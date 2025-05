CATS torna a Roma al Teatro Sistina dall’8 maggio

Sulle rovine della Città Eterna un’irresistibile colonia di gatti umanizzati canta e balla. Un'atmosfera magica scandita da fantasia, dramma, Romanticismo e grande musica. Il Musical per eccellenza, che ha battuto tutti i record di longevità, spettatori e incassi, con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel Thomas Stearns Eliot, vedrà sul palco un grande cast di oltre 30 artisti. Le fantastiche coreografie sono di Billy Mitchell e l'Orchestra dal vivo è diretta dal Maestro Emanuele FrielloL'articolo CATStorna a Roma al TeatroSistinadall’8maggio proviene da Il Difforme. 🔗Ildifforme.it © Ildifforme.it - CATS torna a Roma al Teatro Sistina dall’8 maggio

ROMA – Un'irresistibile colonia di gatti umanizzati che cantano e ballano sulle rovine della Città Eterna in una magica atmosfera scandita da fantasia, dramma, romanticismo e grande musica: dopo lo straordinario successo con numeri record e ripetuti sold out, dall'8 al 18 maggio, sul palco del Teatro Sistina, torna "Cats", l'imponente allestimento della PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina -su licenza esclusiva The Really Useful Group, London- firmato dal più attivo e creativo Regista, Produttore e adattatore di Musical italiano, Massimo Romeo Piparo.

