Catania in campo con il Pescara domenica alle 20 | 00 Gega operato alla spalla

La Lega Italiana Calcio Professionistico ha reso noto il calendario del Primo Turno della Fase Play Off Nazionale del campionato di Serie C NOW 20242025. Le gare di andata si disputeranno domenica 11 maggio alle ore 20:00, mentre quelle di ritorno sono in programma mercoledì 14 maggio, sempre. 🔗Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Catania in campo con il Pescara domenica alle 20:00, Gega operato alla spalla

