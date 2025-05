Cassano duro | L’Inter non meritava di passare col Barcellona! Non vedo differenze tra Inzaghi e Allegri vi spiego il motivo

Cassano, ex attaccante, ha parlato così dopo il passaggio del turno delL'Inter in finale di Champions League eliminando il BarcellonaA Viva El Futbol, Antonio Cassano ha parlato così dopo il passaggio in finale di Champions League delL'Inter, che ha eliminato il Barcellona. Citazione anche sull'ex bianconero Massimiliano Allegri.PAROLE – «Andiamo nello specifico: tra andata e ritorno meritavaL'Inter? Secondo me no. Sommer ha fatto parate che ricorderà per tutta la vita. Io da tifoso non sono felice, di più. Però ripeto: L'Inter non meritava di passare, è stata anche un po' fortunata, queste partite epiche vengono fuori ogni morte di Papa e siamo nel periodo del Conclave. Il Barcellona tra andata e ritorno ha giocato meglio, meritava ampiamente la finale, poi L'Inter s'è ritrovato sopra di due goal grazie a Lautaro che si è sacrificato e che è un serio candidato per il Pallone d'Oro.

