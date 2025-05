Caso coppia israeliana a Napoli attivisti Pro Palestina contro il Mattino | lettera di protesta

Tempo di lettura: 3 minuti Una lettera indirizzata ieri al direttore del Mattino, Roberto Napoletano, con richiesta (inesaudita al momento) di pubblicazione. Esprime “disappunto” per come il quotidiano “ha seguito la nota vicenda che ha coinvolto l’imprenditrice Nives Monda, titolare della Taverna Santa Chiara, e due turisti israeliani”. È firmata da sei esponenti della rete Napoli per la Palestina Libera: il missionario Alex Zanotelli, l’operatore culturale Guido Piccoli, l’avvocato Elena Coccia, il giornalista Alessandro Di Rienzo e l’attivista e attore Omar Suleiman. L’iniziativa è stata spiegata in una conferenza stampa in via Costantinopoli. Sul posto, gli attivisti hanno affisso dei manifesti anti sionisti su un’edicola dismessa, all’incrocio con via Foria. 🔗Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caso coppia israeliana, a Napoli attivisti Pro Palestina contro il Mattino: lettera di protesta

Caso israeliani a Napoli, la città si spacca sulla coppia: è sempre più un caso politico; La lite tra turista israeliana e ristoratrice proPal a Napoli ha un riverbero barese: la denuncia delle attiviste Donne in Nero; Caso Taverna Santa Chiara a Napoli. Coppia di turisti israeliani: vittime o provocatori seriali? (Aurelio Tarquini); «Via i sionisti»: lite a Napoli diventa caso virale. Tensione Israele-Palestina esplode in un ristorante partenopeo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Caso israeliani a Napoli, la città si spacca sulla coppia: è sempre più un caso politico - Nessun confronto, nessun chiarimento di persona. Ciascuno, nella diatriba scaturita da un'accesa discussione tra una ristoratrice del centro storico e una coppia di turisti israeliani in visita ... 🔗ilmattino.it

Caso israeliani a Taverna Santa Chiara, la rete Napoli per la Palestina scende in piazza - “Not in my name” è stato lo slogan del presidio svoltosi in piazza Municipio, di fronte a Palazzo San Giacomo, per iniziativa della Rete Napoli per ... 🔗msn.com

Caso turisti israeliani a Napoli, oltre mille persone alla manifestazione pro-Palestina a piazza Municipio - Caso turisti israeliani a Napoli, oltre mille persone alla manifestazione pro-Palestina a piazza Municipio 6 maggio 2025 Oltre mille persone in piazza Municipio, a Napoli, per manifestare contro l'Amm ... 🔗informazione.it