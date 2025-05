Cantù il Comune perde la battaglia legale contro il centro islamico | amministrazione costretta a pagare le spese

Cantù – Il Consiglio di Stato ha depositato le sentenze con le quali ha respinto gli appelli promossi dall’amministrazione comunale contro l’associazione Assalam che rivendicava la possibilità di utilizzare l’immobile di sua proprietà in via Milano, nella zona artigianale della città, anche per pregare.“Il Comune di Cantù si sofferma unicamente sulla questione relativa alla carenza dei parcheggi richiesti come standard urbanistici per il rilascio del titolo abilitativo – si legge nelle motivazioni – evidenziando che la monetizzazione dei parcheggi è rimessa alla facoltà discrezionale dell’amministrazione”.Secondo i giudici il provvedimento comunale viziato “per difetto di motivazione anche con riguardo al rigetto della richiesta di monetizzazione dei parcheggi”, sottolineando che la discrezionalità in capo all’amministrazione in merito all’ipotesi di monetizzazione non può tradursi in arbitrio. 🔗Ilgiorno.it

