Cantiere per l’acquedotto scatta il piano di emergenza | 10 autobotti per Prato

Prato, 8 maggio 2025 - Saranno dieci le autobotti d’acqua potabile presenti sul territorio di Prato a disposizione dei cittadini nelle ore dei lavori previsti dal 9 all’11 maggio per il rinnovo ed il potenziamento dell’Autostrada dell’Acqua in centro di Firenze. scatta così il piano di ’emergenza’ per il week end di grande opera intrapresa da Publiacqua per ammodernare e rendere più efficiente l’acquedotto dopo quasi mezzo secolo.“Un lavoro complesso i cui effetti sul servizio idrico si avvertiranno dalla tarda serata di venerdì 9 alla mattina di domenica 11 maggio quando la situazione tornerà progressivamente a normalizzarsi”, fanno sapere dalla società affidataria della gestione del servizio idrico integrato che interessa le quattro province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo. Prato, secondo la valutazione dell’impatto del Cantiere fiorentino, è in fascia rossa, quindi dove potranno esserci maggiori disagi alle utenze domestiche, tanto che Publiacqua ha disposto una mappatura bene precisa per la dislocazione delle autobotti in accordo con il Comune di Prato. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Cantiere per l’acquedotto, scatta il piano di emergenza: 10 autobotti per Prato

