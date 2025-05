Cannes 78 | gli ultimi titoli che si uniscono alla Selezione Ufficiale

Cannes 78: gli ultimititoli che si unisconoallaSelezioneUfficialealla vigilia dell’inizio del Festival di Cannes 2025, l’edizione numero 78, la SelezioneUfficiale della manifestazione si arricchisce degli ultimititoli.ConcorsoRÉSURRECTIONBi GanFuori concorso13 JOURS, 13 NUITSMartin BourboulonProiezioni specialiTHE SIX BILLION DOLLAR MANEugene JareckiCannes PremiereMA FRÈRELise Akoka et Romane GueretCannes 78: la giuria UfficialeIl Festival di Cannes 2025 si svolgerà dal 13 al 24 maggio. I vincitori saranno annunciati sabato 24 maggio durante la Cerimonia di Chiusura, trasmessa in diretta da France Télévisions in Francia e da Brut. a livello internazionale.Cinefilos.it - Da chi il cinema lo ama. 🔗Cinefilos.it