Campania Legge Lab e il ‘maggio’ di Fondazione Premio Napoli

Oggi segna la Giornata Finale del progetto "Campania Legge Lab", realizzato dalla Fondazione Premio Napoli in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Questo maggio è ricco di eventi dedicati alla lettura e alla cultura, celebrando la passione per i libri e l'importanza dell'educazione. Una festa che coinvolge giovani lettori e promuove il talento locale.

Campania Legge Lab. Oggi la Giornata Finale del Progetto ideato da Fondazione Premio Napoli e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Maggio ricco di appuntamenti previsti dalla Fondazione Una festa per la lettura ma non solo. È la giornata finale del progetto "Campania Legge Lab", ideato dalla Fondazione Premio Napoli con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

