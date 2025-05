Calciomercato Napoli il colpaccio dal Manchester City ha del clamoroso | tifosi in fibrillazione

Tre partite distanziano il Napoli dalla conquista dello Scudetto, il quarto nella storia del club partenopeo che arriverebbe a soli due anni da quello precedente. Genoa e Cagliari in casa, mentre il Parma attende la formazione azzurra allo stadio Ennio Tardini – che di recente ha mietuto vittime importanti come la Juventus. Occhio però all'Inter. Dopo aver strappato il pass per la finale di Champions League contro il PSG vuole sognare in grande, nonostante i tre punti di distanza. E i tre impegni che, sulla carta, sembrano poter impensierire di più.I partenopei fanno i conti col mercatoLa società di Aurelio De Laurentiis non è soltanto alle prese con le vicende di campo.

