CalciomercatoJuventus: l’Arsenal vuole un attaccantedellaSerie A ma.non è Vlahovic! I Gunnersvogliono lui del campionatoitalianoSecondo quanto riportato da TRB Football, l’Arsenal avrebbe posato gli occhi in Serie A per rinforzare l’attacco. Ma no, non su Dusan Vlahovic. Nonostante l’interesse dalla Premier League, l’attaccante potrebbe lasciare il CalciomercatoJuventus ma non in direzione Gunners.Il club inglese vorrebbe Marcus Thuram dell’Inter: il francese ha una clausola rescissoria di 71 milioni di sterline, con l’Arsenal che potrebbe versare questa cifra nelle casse dei nerazzurri. E Vlahovic? Dovrebbe trovare così una nuova sistemazione. .com 🔗Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: l’Arsenal punta un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono strappare lui dal campionato italiano, ecco chi è

Aggiornamenti pubblicati da altri media

di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, l’Arsenal punta al doppio colpo in casa bianconera! L’indiscrezione e tutti i dettagliSecondo quanto riportato dal portale inglese TeamTalk, l’Arsenal punterebbe al doppio colpo in casa Juventus: i Gunners infatti avrebbero messo nel mirino anche Yildiz dopo Vlahovic. Gli inglesi potrebbero presentare una maxi-offerta ai bianconeri nella prossima estate: Vlahovic è cedibile per la dirigenza della Juventus, mentre per la cessione di Kenan Yildiz servirà un’offerta irrinunciabile da oltre 80-90 milioni di euro. 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, concorrenza dalla Premier League per quell’obiettivo in attacco: ora c’è anche l’Arsenal in corsa. Tutti gli aggiornamentiArrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il possibile futuro di Ademola Lookman, attaccante di proprietà dell’Atalanta nel mirino tra le altre anche del calciomercato Juventus.Stando a quanto riportato da Sky Sport De sulle sue tracce ci sarebbe infatti anche l’Arsenal di Arteta, pronto a rinforzare quella porzione di campo con un colpo di qualità. 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: nelle casse dell’Inter ben 30 milioni in più dalla Champions, ora i nerazzurri sognano il grande colpo. Duello coi bianconeri?Come riferito dal Corriere dello Sport, per l’Inter sono entrati nelle casse ben 30 milioni di euro in più dalla Champions League rispetto alla passata stagione, con i nerazzurri che iniziano già a pianificare i colpi della prossima estate. 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

