Brambati | Inter tutto aperto in campionato! Non sempre i titolari

Massimo Brambati non chiude la porta all’Inter per la vittoria del campionato. tuttoaperto fino all’ultima giornata, le sue parole su TMW Radio.SERIE A – Se in Europa l’Inter è in vena di miracoli, in Italia un po’ meno. Nonostante la vittoria col Verona per 1-0 la distanza dal Napoli è diventata di tre punti nelle settimane scorse. Il destino non è più nelle mani dei nerazzurri, che possono sperare solamente in uno spareggio in maniera realistica. Rimane comunque complicata la situazione e il calendario di Antonio Conte e i suoi non aiuta la squadra di Simone Inzaghi. Massimo Brambati comunque non chiude definitivamente le porte: «Per il Napoli è fatta? Stiamo vedendo che la rosa non deve prendere nessuno il raffreddore, perché sono tutti contati. Dietro soprattutto non si può più fare nessuno. 🔗Inter-news.it © Inter-news.it - Brambati: «Inter, tutto aperto in campionato! Non sempre i titolari»

Ne parlano su altre fonti

Marco Bucciantini, intervenuto in collegamento su Sky Sport, si è dimostrato ottimista sulle possibilità del passaggio del turno dell’Inter contro il Bayern Monaco. Per il giornalista si prospetta una doppia sfida all’insegna dell’equilibrio.IL COMMENTO – Marco Bucciantini, in diretta da Sky, ha parlato della sfida di Champions League in programma domani sera tra Bayern Monaco e Inter. Per Bucciantini, la versione “europea” della squadra di Inzaghi non deve temere i bavaresi, a maggior ragione visti i tanti infortuni che hanno privato la squadra di Kompany di giocatori chiave come Musiala e ... 🔗inter-news.it

Napoli e Inter non si fanno troppo male, anche se il pareggio sta stretto soprattutto agli uomini di Conte. In vetta alla Serie A rimane tutto invariato.Pareggia ancora l’Inter, che nello scontro diretto contro il Napoli ha a lungo accarezzato l’idea di portarsi a casa l’intera posta in gioco. Buona notizia a metà per Simone Inzaghi e i suoi: con questo risultato mantengono la testa della classifica, restando a +1 proprio sui partenopei del grande ex Antonio Conte. 🔗tvplay.it

di RedazioneVaciago, direttore di Tuttosport, ha analizzato la lotta scudetto anche in virtù dell’esito dello scontro tra Napoli e InterIl direttore di Tuttosport, Vaciago ha analizzato la lotta scudetto considerando anche l’esito di Napoli InterPAROLE – «Il caffè sospeso a Napoli è un caffè offerto a uno sconosciuto che verrà dopo. Né l’Inter né il Napoli sono così generose da offrire lo scudetto, ma a 12 giornate dalla fine (11 per Inter, Napoli e Atalanta) la classifica lascia tutto aperto o, se volete, in sospeso. 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Brambati: “C’è l’entusiasmo giusto a Napoli, ma occhio al raffreddore: sono contati”; Brambati: “Inter-Milan? Merito ai rossoneri, ma non confermerei Conceicao”; Brambati: Lo scudetto a questo punto dipende più dall’Inter e non solo dal Napoli, ma Conte non...; Brambati: Ecco i nomi dei 4 juventini che hanno avuto diverbi con Motta e sono stati messi da parte. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Brambati: "Inter, l'aspetto fisico sarà determinante. E su Tare dico..." - Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Che ne pensa dell'Inter ... adesso tutte hanno le stesse chance di vincere. 🔗tuttomercatoweb.com

Brambati: "Inter, l'aspetto fisico sarà determinante. E su Tare dico..." - Massimo Brambati ... merito all'Inter, all'allenatore, ai giocatori e alla società, va suddiviso il merito. Il Bayern tra andata e ritorno ha giocato senza giocatori importanti però, va detto questo. 🔗m.tuttomercatoweb.com

Brambati applaude l’Inter: «Finisse oggi la stagione avrebbe comunque fatto bene» - Brambati applaude l’Inter di Simone Inzaghi, le parole dell’ex calciatore sulla stagione dei nerazzurri in corsa in Champions e Serie Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto a Tmw ... 🔗informazione.it