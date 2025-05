Borsa di Tokyo in rialzo fiducia nei negoziati tra Pechino e Washington

La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in territorio positivo, in scia alla ripresa degli indici azionari statunitensi con il mantenimento dei tassi invariati da parte della Fed e l'attesa dell'avvio dei negoziati tra Pechino e Washington sul commercio globale.In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un rialzo dello 0,22% a quota 36.860,64, con un aumento di 80 punti. Sul fronte valutario lo yen è poco variato, sul dollaro a 143,80 e sull'euro a 162,80. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa di Tokyo in rialzo, fiducia nei negoziati tra Pechino e Washington

Borsa di Tokyo apre in rialzo nonostante dazi Trump e chiusura mista USA - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in lieve rialzo, malgrado la chiusura mista delle piazze azionarie Usa e con gli investitori che si preparano all'introduzione dei dazi annunciati dall'amministrazione Trump, mentre non si affievoliscono le speranze per possibili esenzioni. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un guadagno dello 0,29% a quota 35.726,20, aggiungendo 101 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è ancora debole, sul dollaro a un livello di 149,80 e sull'euro a 161,70.

Borsa di Tokyo apre in rialzo tra incertezze sui dazi di Trump - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in lieve rialzo, malgrado la chiusura mista delle piazze azionarie Usa e con gli investitori che si preparano all'introduzione dei dazi annunciati dall'amministrazione Trump, mentre non si affievoliscono le speranze per possibili esenzioni. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un guadagno dello 0,29% a quota 35.726,20, aggiungendo 101 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è ancora debole, sul dollaro a un livello di 149,80 e sull'euro a 161,70.

Borsa di Tokyo in rialzo: Nikkei guadagna l'1,55% grazie a intesa USA-Cina - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in aumento, trainata dalla nuova accelerazione fatta segnare dagli indici statunitensi dopo le recenti aperture fatte dall'amministrazione Trump sulle possibilità di un'intesa con la Cina e l'attenuarsi delle tensioni sull'operato del presidente della Fed, Jerome Powell.In apertura il Nikkei segna un progresso dell'1,55% a quota 34.751,54, con un guadagno di 530 punti.

