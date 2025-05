Boninsegna si sbilancia | Inter Barcellona? Come Italia Germania in Messico! Acerbi centravanti? Una follia meravigliosa del calcio…

Boninsegna si sbilancia: «InterBarcellona? ComeItaliaGermania in Messico! Acerbicentravanti? Una folliameravigliosa del calcio.» Le parole dei BomimbaCosi Roberto Boninsegna ai microfoni di Libero sulla semifinale di Champions tra Inter e Barcellona:SULLA CHAMPIONS- «Di tutto, mi sono eccitato Come nel 1970 in Messico perché l’Inter che nel cuor mi sta ha strameritato di vincerla quella semifinale, senza se e senza ma. E contro una squadra che dominerà la scena nei prossimi dieci anni»InterBarcellonaComeItaliaGermania NEL 78?– «Sì. Inutile girarci attorno, il calcio è tattica e talento, bravura e belle giocate. Ma se non c’è il cuore e la testa, tutto diventa vano. Il gol di Acerbi al minuto 93 ne è stato l’esempio»COSA CI FACEVA Acerbi IN ATTACCO IN PIENO RECUPERO?– «Follie del calcio. 🔗Internews24.com © Internews24.com - Boninsegna si sbilancia: «Inter Barcellona? Come Italia Germania in Messico! Acerbi centravanti? Una follia meravigliosa del calcio…»

Inter Barcellona, Lautaro titolare o dalla panchina? Inzaghi non si sbilancia e risponde così - di RedazioneInter Barcellona, Lautaro titolare o dalla panchina? Inzaghi non si sbilancia e risponde così. Le parole del tecnico nerazzurroIntervenuto in conferenza stampa prima della semifinale di ritorno di Champions tra Inter e Barcellona, Simone Inzaghi ha parlato cosi delle condizioni di Lautaro Martinez.MEGLIO CHE LAUTARO PARTA DALL'INIZIO O DALLA PANCHINA? – «Dipenderà dalle sue sensazioni.

Figo si sbilancia: «Se l'Inter può vincere la Champions? Ecco cosa accadrà col Barcellona, la mia favorita è…» - di RedazioneLuis Figo non usa tanti giri di parole, ecco cosa ha detto l'ex Inter sulla Champions League, per lui la squadra che la vincerà è…Luis Figo, ex stella dell'Inter ha preso la parola in occasione della 25ª edizione dei Premi Laureus. Così sulla Champions League:FIGO SULLA FAVORITA PER LA CHAMPIONS – «Secondo me il Paris Saint-Germain, che ha una buona continuità nei risultati e una forma fisica eccellente.

Barcellona, appunti verso l'Inter: passa tutto da Pedri, ma Flick ha anche dei punti deboli | Primapagina - 2025-04-27 00:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l'ultima notizia di Calciomercato.com:L'Inter avrà certamente preso appunti sul Barcellona in vista del grande appuntamento di mercoledì prossimo, per l'andata delle semifinali di Champions League. La partita contro il Real Madrid, al di là del risultato della finale di Coppa del Re e del grande dispendio di energie provocato dalla disputa dei tempi supplementari, ha fornito indicazioni molto utili a Simone Inzaghi e al suo staff di collaboratori.

Boninsegna: “Sommer parate da extraterrestre. E ora in finale non ci sono favoriti” - L'ex bomber dell'Inter ha parlato all'Andkronos dell'impresa nerazzurra contro il Barcellona che è valsa la conquista della finale di Monaco ... 🔗fcinter1908.it

Inter, riecco il Barcellona in semifinale di Champions: i precedenti tra le due squadre - Un passo in avanti fondamentale per i nerazzurri, che adesso sfideranno il Barcellona ... di Boninsegna e Bertini mentre ai blaugrana servì a poco il momentaneo 1-1 firmato Fusté. L'Inter

Inter-Barcellona, ecco tutte le info per la semifinale - (FC Inter 1908) L'Inter è in semifinale di Champions League: ci sarà il doppio confronto con il Barcellona al prossimo turno. La UEFA ha svelato il calendario delle semifinali, le ultime quattro