Biopic sui Beatles Barry Keoghan era emozionato all' incontro con Ringo Starr | Non riuscivo a guardarlo

La star di Saltburn ha raccontato il momento in cui ha conosciuto il batterista della band per lavorare al progetto di Sam Mendes. In una recente intervista al Jimmy Kimmel Show, BarryKeoghan ha confessato di essersi sentito particolarmente nervoso all'idea di incontrare e parlare con RingoStarr, il leggendario batterista dei Beatles. Keoghan ha incontrato Starr nel corso di una visita utile alla preparazione sul prossimo Biopic dedicato al celebre gruppo musicale britannico che verrà diretto da Sam Mendes. L'emozione di BarryKeoghan durante l'incontro con RingoStarr "Ero talmente in soggezione che non riuscivo nemmeno a guardarlo in faccia" ha spiegato l'attore "È stata un'esperienza surreale. Cresciamo tutti con la musica dei Beatles ma trovarsi davanti ad uno di loro è . 🔗Movieplayer.it © Movieplayer.it - Biopic sui Beatles, Barry Keoghan era emozionato all'incontro con Ringo Starr: "Non riuscivo a guardarlo"

