Ai recenti Met Gala, Bebe Rexha ha catturato l'attenzione con un audace look di Christian Siriano, ma è stata al centro di aspri commenti da parte di haters, che hanno attaccato il suo aspetto fisico. Tra le critiche, spicca quella della rapper Azealia Banks, che in un tweet ha insinuato un legame tra il look della cantante e alcuni contraccettivi ormonali, scatenando ulteriori polemiche.

Ai recenti Met Gala la cantante di origine albanese BebeRexha ha sfoggiato un look firmato Christian Siriano, scatenando molti commenti dei soliti haters, che si sono concentrati sul suo aspetto fisico.Fra i commenti negativi anche quelli di una collega, la rapper statunitense Azealia Banks che, in un tweet, ha fatto riferimento ad alcuni contraccettivi ormonali che avrebbero cambiato l’aspetto fisico di Rexha; allusione a cui la stessa cantante di Meant to be ha risposto dicendo “Forse dovresti pensare a qualche tipo di terapia, sorella. Con me Lexapro ha funzionato molto bene. Ti servirebbe qualcosa che aiuti a curare quella tristezza profonda e il caos che continui a riversare sugli altri. Guarire dona a tutti. Dovresti provarci”.And you might wanna jump on some type of therapy, sis, lexapro worked great for me. 🔗Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Bebe Rexha: “Ero incinta, non è andata bene. Pensateci prima di commentare i corpi”

