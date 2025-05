Beautiful anticipazioni dall’11 al 17 maggio | Steffy affronta Sheila

Beautiful , anticipazioni dall’11 al 17 maggio . Dopo essere tornata a casa, Steffy affronta Sheila e la colpisce con un pugno. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), tornata definitivamente a Los Angeles dopo essersi rifugiata in Europa con i figli, ha deciso di non vivere più nella paura. Intende affronta re apertamente Sheila (Kimberlin Brown) e Deacon (Sean Kanan), . 🔗 2anews.it

Beautiful Anticipazioni Puntate dall'11 al 17 maggio 2025: Steffy torna a casa e affronta Sheila dandole un pugno! - Vediamo cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dall'11 al 17 maggio 2025. Ecco le anticipazioni episodio dopo episodio della Soap in onda nel pomeriggio di Canale5. 🔗 comingsoon.it

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 aprile 2025 - Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 aprile 2025. 🔗comingsoon.it