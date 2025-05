Beach Soccer Mondiali Seychelles | Italia eliminata ai quarti il Senegal vince 4-3 al supplementare

Il sogno azzurro finisce ai quarti dei Mondiali di BeachSoccer 2025, in scena alle Seychelles. L’Italia, in campo contro il Senegal, viene sconfitta 4-3 negli ultimi attimi del supplementare. Gli uomini Del Duca hanno sfidato i campioni d’Africa sotto una pesante pioggia, che ha reso la sfida ancora più entusiasmante. Il primo tempo si è chiuso con il Senegal avanti 0-1 grazie alla rete di Diagne, ma la partita è entrata nel vivo nel corso della seconda frazione.Fazzini ha iniziato la rimonta, con Zurlo che ha poi portato l’Italia avanti per 2-1. Il Senegal non tarda a rispondere e il gioco è di nuovo in parità per 2-2 dopo il calcio di rigore di Thiaw. Gli Azzurri, in ottima forma, non demordono, e tornano in vantaggio per il 3-2 con la rete di Camillo Neves, che dal via dei Mondiali non era ancora andato a segno. 🔗Sportface.it

Beach soccer, Mondiali Seychelles 2025: domani il sorteggio dei gironi, Italia in seconda fascia - Manca ormai meno di un mese all’inizio del Mondiale di beach soccer 2025 nelle Seychelles. Il sorteggio della 13esima edizione della Coppa del Mondo avrà luogo domani, alle 17.00 ore italiane, in diretta su Fifa+ e direttamente dalla capitale Victoria. Alla manifestazione prenderanno parte sedici squadre: suddivise in quattro fasce da quattro squadre ciascuna, saranno estratte per comporre i quattro gironi della fase iniziale. 🔗sportface.it

Beach soccer, Mondiali Seychelles: Italia sconfitta 2-1 dal Brasile - L’Italia incassa una sconfitta per 2-1 contro il Brasile, arrivata nella seconda partita dei Mondiali di beach soccer in scena alle Seychelles. Gli azzurri hanno sbloccato il risultato con la rete di Tommaso Fazzini, a cui i verdeoro hanno prontamente risposto con la doppietta di Mauricinho. Il risultato odierno forza l’Italia a dover vincere contro El Salvador, nella partita in programma alle 13:00 di martedì, per accedere ai quarti di finale. 🔗sportface.it

Beach soccer, Mondiali Seychelles: Italia ai quarti, El Salvador battuto 5-0 - L’Italia di beach soccer ottiene il pass per i quarti di finale nei Mondiali in scena alle Seychelles. Gli Azzurri hanno superato El Salvador con un deciso 5-0, chiudendo il Gruppo D in seconda posizione, alle spalle solo del Brasile. L’Italia tornerà in campo giovedì alle 17:00, contro un avversario ancora sconosciuto. Gli uomini di Del Duca dovranno infatti aspettare il verdetto del Gruppo C per conoscere il prossimo rivale, ovvero la prima classificata della pool. 🔗sportface.it

