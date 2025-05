Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach sabato 10 maggio 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Festa bavarese per l’ennesimo titolo con Neuer in campo

Dopo aver festeggiato il 34esimo titolo nazionale grazie al pareggio del Leverkusen il BayernMonaco si prepara ai fiumi di birra e a ricevere il Meisterschale nella sua ultima uscita interna stagionale contro il BorussiaMonchengladbach. Si è parlato tanto del primo titolo in carriera di Kane, arrivato per uno scherzo del destino con il bomber inglese squalificato contro il RB Lipsia .InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici 🔗Infobetting.com © Infobetting.com - Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach (sabato 10 maggio 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Festa bavarese per l’ennesimo titolo con Neuer in campo

