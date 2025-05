Bastoni scrive un messaggio dopo Inter-Barcellona e tira in ballo Yamal | vuole che lui lo sappia

Alessandro Bastoniscrive un messaggio sui social dopoInter-Barcellona. A 48 ore dalla partita ha trovato le forze per esprimere le proprie emozioni ma anche per tirare in balloYamal. 🔗Fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Locatelli scrive ai tifosi: il messaggio social del capitano dopo Juve Lecce. Infiamma così i tifosi bianconeri – FOTO - di Redazione JuventusNews24Locatelli scrive ai tifosi: il messaggio social del capitano della Juventus. Così dopo la vittoria sul Lecce – FOTOSui propri canali social, anche Manuel Locatelli ha scritto ai tifosi dopo i tre punti pesanti conquistati della Juve di Tudor contro il Lecce. Il capitano dei bianconeri festeggia il successo che ha riportato la Juventus in zona Champions League. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Manuel Locatelli (@locamanuel73)Così Locatelli sul proprio profilo Instagram. 🔗juventusnews24.com

Tudor Juventus, anche la Federazione croata scrive al neo allenatore dei bianconeri: il messaggio dopo l’annuncio del club – FOTO - di Redazione JuventusNews24Tudor Juventus, la Federazione croata così sui social: il messaggio al tecnico dopo l’annuncio del club bianconero – FOTOLa Federazione croata, ripubblicando su X l’annuncio della Juventus sull’arrivo di Tudor, ha voluto mandare i propri auguri al neo allenatore dei bianconeri. È infatti ufficiale il ribaltone in panchina con l’esonero di Thiago Motta. Ecco il messaggio della Federcalcio della Croazia nei confronti del tecnico. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Gatti, il difensore scrive ai tifosi: «Sicuramente non mi fermerà neanche questo». Il messaggio dopo lo stop – FOTO - di Redazione JuventusNews24Infortunio Gatti, messaggio del difensore bianconero dopo il lungo stop: cosa ha scritto sui social – FOTOFederico Gatti resterà ai box per almeno un mese. Dopo la conferma del suo infortunio, il difensore della Juventus ha pubblicato un messaggio sui social: ecco le parole del centrale bianconero.GATTI – «Gli esami hanno rilevato una microfrattura del perone. Sicuramente non mi fermerà neanche questo e farò di tutto per rientrare prima possibile. 🔗juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Bastoni scrive un messaggio dopo Inter-Barcellona e tira in ballo Yamal: vuole che lui lo sappia; I commenti del padre di Yamal in diretta durante Inter-Barcellona: invitava tutti al boicottaggio; Repubblica: Inchiesta Curve, messaggi dei calciatori Inter al boss; Dalla ThuLa a Bastoni, sui social è tutto un coro per Bove: Forza Edoardo, siamo con te. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Bastoni scrive un messaggio dopo Inter-Barcellona e tira in ballo Yamal: vuole che lui lo sappia - Alessandro Bastoni scrive un messaggio sui social dopo Inter-Barcellona. A 48 ore dalla partita ha trovato le forze per esprimere le proprie emozioni ma anche per tirare in ballo Yamal. 🔗fanpage.it

Bastoni Inter, spunta il messaggio che emoziona i fan: l’ha detto davvero sulla Champions! – FOTO - Bastoni Inter, ecco spuntare il messaggio social del difensore che emoziona i fan nerazzurri, lui l’ha detto davvero sulla Champions! La foto L’Inter si prepara alla sfida di ritorno di Champions Leag ... 🔗informazione.it

Dopo Mkhitaryan, anche Bastoni si sfoga: ma a chi è rivolto il messaggio? - Dopo la qualificazione in semifinale, Bastoni non si limita a festeggiare ... Ma allo stesso tempo lancia un messaggio netto: non è normale per una squadra italiana ritrovarsi tra le prime ... 🔗msn.com