Basket femminile | Venezia resiste e vince gara-3 su Schio si allunga la serie scudetto

Il Famila Schio deve rinviare le proprie ambizioni di chiusura della seriescudetto. L’Umana Reyer Venezia forza gara-4 della finale, vincendo per 67-57 una gara-3 tenuta in mano per larghi tratti e chiusa nel finale, soprattutto grazie a una Mariella Santucci da 10 punti e, se non MVP, perlomeno giocatrice decisiva. il ruolo di MVP si può dare insieme a Cubaj e Kuier (12+6 l’una, 11+9 l’altra). Per Schio 13 di Verona e 12 di Salaun.Primi minuti che vanno avanti nel segno di un grande equilibrio, nonché del fatto che siano le lunghe ad avere un ruolo preminente: cominciano Juhasz e Salaun, risponde Cubaj ed è 5-4. Al duello si aggiunge Kuier, poi cominciano a giocare anche le esterne e in questo gioco ci si trova meglio Venezia, che riesce a salire fin sul +6 (17-11) prima della tripla di Sottana che accorcia le distanze. 🔗Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Venezia resiste e vince gara-3 su Schio, si allunga la serie scudetto

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Secondo turno dei playoff nel massimo campionato italiano femminile di basket, dove Schio l’altro giorno aveva già staccato il biglietto per le semifinali. In campo, oggi, invece c’erano San Martino di Lupari, Faenza e Geas Sesto San Giovanni chiamate a vincere gara-2 per tenere aperte le serie rispettivamente contro Tortona, Venezia e Campobasso. Ecco come andata.SAN MARTINO DI LUPARI – TORTONA 70-59A San Martino di Lupari il primo tempo vive sul filo dell’equilibrio, con Tortona che nel primo quarto prova a fare la partita, chiudendo sul +5, ma nei secondi dieci minuti sono le padrone di ... 🔗oasport.it

La Serie A1 di basket femminile ritorna in campo dopo la lunga pausa dopo la finestra delle Qualificazioni ad Eurobasket 2025 e la Final Four di Coppa Italia con la diciassettesima giornata in programma in questo fine settimana, dove la capolista Famila Wuber Schio osserverà un turno di riposo: presentiamo brevemente cosa ci attende.Nell’unico anticipo previsto domani sabato 22 febbraio alle ore 18:00 la Bertram Derthona Tortona ospita in Piemonte l’O. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE22:12 Dopo una partita equilibrata per 35?, l’Umana prende il largo nei minuti decisivi e prova a riaprire la serie rimandando il verdetto per lo scudetto. Si ritorna in campo sempre al Taliercio di Mestre (Venezia) sabato sera alle ore 20:30.Finisce qui! L?Umana Reyer Venezia vince gara-3 col punteggio di 67-57 ed allunga la serie scudetto!67-57 Un altro libero realizzato dalla pivot italo-albanese. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Finale Nazionale U19 Ecc., oggi gli spareggi. Milano, Derthona, Borgomanero e Fidenza già nei Quarti; Basket femminile, l’Umana Reyer Venezia finale playoff di Serie A1; A1 F Finale - Schio supera Venezia nella ripresa e si prende gara 1; Frecciarossa Final Four - Venezia ha la meglio su Derthona ed è la prima finalista. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Venezia-Schio oggi, A1 basket femminile 2025: orario gara-3, programma, tv, streaming - Mandate in archivio le prime due partite, la finale scudetto per la Serie A1 di basket femminile 2025 ora si sposta nella Laguna di Venezia! Oggi giovedì ... 🔗oasport.it

LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile in DIRETTA: gara-3 sarà decisiva? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... 🔗oasport.it

A1 F Finale - Schio supera Venezia nella ripresa e si prende gara 1 - Il Famila Wuber Schio batte 72-62 l'Umana Reyer Venezia e si prende gara 1 della serie di finale scudetto di Techfind Serie A1. La squadra di Dikaioulakos riesce a mantenere il fattore ... 🔗pianetabasket.com