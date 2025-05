Bartoli Papa americano può facilitare rapporto tra Chiesa e Usa

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – All’ONU si è discusso del crescente rischio di conflitti nucleari e del ruolo delle religioni nella promozione della pace proprio mentre a Roma la fumata bianca annunciava l’elezione del primo Papa statunitense. A margine della conferenza, abbiamo intervistato Andrea Bartoli, Senior Research Scholar dell’Earth Institute della Columbia University e rappresentante della St. Egidio Foundation for Peace and Dialogue presso le Nazioni Unite.Bartoli — esperto di diplomazia interreligiosa e profondo conoscitore delle dinamiche geopolitiche della Chiesa — commenta l’elezione storica di Robert Francis Prevost, diventato Papa Leone XIV. Riflette sul significato della scelta del nome “Leone”, evocativo della dottrina sociale della Chiesa e della figura di Leone XIII, e sull’identità di un pontefice che, pur nato a Chicago, ha costruito la sua vocazione pastorale tra Perù, Italia e Vaticano. 🔗Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Bartoli “Papa americano può facilitare rapporto tra Chiesa e Usa”

Roma, 18 marzo 2025 – “La foto di papa Francesco che ha commosso il mondo risponde a una precisa scelta comunicativa della sala stampa della Santa Sede. In queste situazioni niente è affidato al caso”. Professor Federico Ruozzi, che significato ha la strategia della Santa Sede? "Hanno voluto far vedere che il Papa non solo è vivo come qualcuno in rete aveva messo in dubbio, ma anche che sta migliorando tanto che non è allettato, che partecipa alle attività quotidiane come può fare una persona ammalata e nello stesso tempo convalescente. 🔗quotidiano.net

L’Antidoping americano ha a cuore la vita degli atleti, in ogni suo aspetto. Tanto che l’Usada (l’agenzia antidoping, appunto) ha avvertito che “anche un bacio, per non parlare di un’avventura di una notte con uno sconosciuto, potrebbe esporli a una violazione delle norme antidoping che potrebbe mettere a repentaglio la loro carriera“. Così esordisce The Telegraph.È finita da un pezzo l’era dei James Hunt, dei Panatta, dei George Best. 🔗ilnapolista.it

"Pietro Orlandi ha chiesto al papa di dire a sua madre la verità sulla scomparsa di Emanuela: non può farlo, il papa polacco ha sigillato tutto con un segreto di Stato. Ma io posso dirtene una parte". Così torna a parlare Ali Agca, dopo aver letto dell'appello a papa Francesco.Continua a leggere 🔗fanpage.it

