Striscia la Notizia gioca col fuoco e la miccia si chiama BarbaraD’Urso. Nei giorni in cui si torna (inutilmente?) a rumoreggiare di un suo possibile approdo in Rai, la conduttrice torna sugli schermi di Canale 5. Uno strano scherzo del destino messo in piedi dal tg satirico di Antonio Ricci. Dopo averle consegnato un tapiro a dicembre, questa sera Striscia ha deciso di dedicare alla presentatrice un montaggio dei momenti più divertenti della carriera per festeggiare i suoi 68 anni, compiuti oggi.Oggi, avvenimento eccezionale pubblico! BarbaraD’Ursotorna su Canale 5ha esordito, manco fosse un proclama, Gerry Scotti prima di lanciare il servizio insieme a Michelle Hunziker che, di ritorno in studio, le fa “Auguri col cuore“.Tra errori sul set e cadute, compare anche il suo Pomeriggio Cinque, dal quale è stata costretta a separarsi per volere dell’azienda nell’estate 2023. 🔗Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Barbara D’Urso torna su Canale 5

"Torna in tv". Barbara D'Urso, le indiscrezioni clamorose sul programma Rai - Voci, trame, chiacchiere, certezze (poche) e molto ancora. Da quando è uscita da Mediaset Barbara D'Urso è tornata in tv solo in occasione di una comparsata a Ballando con le stelle, ma qualcosa potrebbe cambiare: sembra, infatti, che la Rai sia molto vicina ad affidarle uno dei programmi più ambiti ed iconici del primo canale. E dire che la stagione non era iniziata bene, Dagospia traccia un ritratto impietoso in questo senso.

Questa è una notizia bomba: Barbara D'Urso torna in tv ma non da sola, ecco con chi condurrà - Dopo mesi di voci e indiscrezioni, sembra che il tanto atteso ritorno di Barbara D'Urso in televisione sia finalmente alle porte. Da oltre un anno si parla della sua possibile "rentrée", ma ora sembra che il progetto stia per concretizzarsi. La conduttrice, che ha fatto la storia della televisione italiana, tra recitazione e conduzione, potrebbe tornare in grande stile, forse con una nuova sfida in prime time, pronta a riprendersi il suo posto sotto i riflettori.

"Torna davvero in tv". Barbara D'Urso, l'indiscrezione sull'atteso rientro: dove va - Svolta improvvisa per Barbara D'Urso. Da circa due anni non ha più avuto una sua trasmissione televisiva, dopo essere stata mandata via da Mediaset. Ma dopo una lunga pausa, ecco che la conduttrice sarebbe in procinto di tornare in grande stile e per lei si tratterebbe di un bel passo in avanti.Infatti, Barbara D'Urso potrebbe molto presto ritornare in televisione stando alle ultime indiscrezioni.

