ATP Roma 2025 | Muller a sorpresa su Lehecka avanti due italiani su tre

In archivio la prima giornata di tabellone maschile agli Internazionali d’Italia 2025. Numerosi i risultati di un certo rilievo, tre gli italiani in campo, due quelli vincenti, Luciano Darderi e Francesco Passaro. Poteva essere un giorno da 33, ma la brutta giornata di Lorenzo Sonego si è rivelata causa impediente.Per quanto riguarda il contesto internazionale, stupisce e non poco l’eliminazione di Jiri Lehecka: il ceco saluta il torneo per mano del francese Alexandre Muller, mentre chi avanza è Cameron Norrie: il britannico, da lucky loser, è anche fortunato a trovare l’australiano Christopher O’Connell, non proprio un fulmine di guerra in queste condizioni.Si conosce il nome del primo avversario di Carlos Alcaraz: sarà il serbo Dusan Lajovic, passato dalle qualificazioni e dal successo su Nishioka prima di andare a bagnare il ritorno dello spagnolo nella Capitale (dove ancora non ha mai realmente inciso). 🔗Oasport.it © Oasport.it - ATP Roma 2025: Muller a sorpresa su Lehecka, avanti due italiani su tre

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fognini-Fearnley, ATP Roma 2025: orario, tv, programma, streaming - Il possibile derby azzurro al secondo turno contro Matteo Berrettini passa per l’esito del match di giovedì 8 maggio del primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Roma, nel quale la wild card Fabio Fognini dovrà affrontare il britannico Jacob Fearnley. Il match si giocherà in sessione serale sul Campo Centrale, non prima delle ore 19.00: a partire dalle ore 11.00, invece, si disputeranno gli incontri Arnaldi-Bautista Agut, Cocciaretto-Sun, con quest’ultima sfida che inizierà non prima delle ore 13. 🔗oasport.it © oasport.it - Fognini-Fearnley, ATP Roma 2025: orario, tv, programma, streaming

Atp 500 Rio de Janeiro 2025: Baez rimonta Ugo Carabelli nel derby, sfiderà Muller in finale - Sebastian Baez si aggiudica il derby tutto argentino e vola in finale al torneo Atp 500 di Rio de Janeiro 2025. Il numero 31 del mondo ha dovuto faticare contro il connazionale Camilo Ugo Carabelli, posizione 91 del ranking, ma alla fine l’ha spuntata col cuore e con la maggiore classe di cui è dotato, vincendo in tre set col punteggio di 3-6 6-1 6-1 in un’ora e quarantasei minuti di gioco. Un primo set che parte malissimo per il più quotato dei due contendenti, e pensare che nelle fasi embrionali del parziale era arrivato l’immediato break in suo favore. 🔗sportface.it

Federico Cinà-Navone, ATP Roma 2025: a che ora e dove vederla in diretta - Federico Cinà sta per esordire agli Internazionali d'Italia, all'Atp Masters 1000 di Roma. Il 18enne palermitano, wild-card, giovedì 8 maggio sfida al primo turno l'argentino Mariano Navone. Cinà è la nuova promessa del tennis italiano. A marzo a Miami è approdato al secondo turno diventando... 🔗today.it © today.it - Federico Cinà-Navone, ATP Roma 2025: a che ora e dove vederla in diretta

Ne parlano su altre fonti

Internazionali LIVE: ora Tyra Grant, ok Passaro; ATP Roma: Griekspoor avanti, Muller supera Lehecka. Ugo Carabelli trova Zverev; Atp Roma 2025, il programma di oggi degli Internazionali: partite e orari; Elezione nuovo Papa, via al Conclave: chi è il cardinale Gerhard Ludwig Müller. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

ATP Roma: Griekspoor avanti, Muller supera Lehecka. Ugo Carabelli trova Zverev - Tennis - ATP | Thompson batte Mpetshi Perricard per la quinta volta in carriera. Lehecka spreca 2 match-point contro Muller ... 🔗ubitennis.com

Atp Roma 2025, il programma di oggi degli Internazionali: partite e orari - Dal mattino a sera, sarà un lungo mercoledì azzurro al Foro Italico con nove italiani in campo. Si parte alle 11 con Sara Errani sul Centrale contro Naomi Osaka, chiude Darderi non prima delle 20.30 ... 🔗sport.sky.it

ATP Roma, altri forfait: Struff, Bergs e Bonzi non giocheranno - Tennis - ATP | Pioggia di ritiri al Foro Italico. Primo tra tutti Novak Djokovic, ma anche Alejandro Tabilo, Gael Monfils, David Goffin e molti altri ... 🔗ubitennis.com